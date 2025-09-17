Екс-наставник Фенербахче Жозе Моурінью стане новим головним тренером Бенфіки, інформує А Bola. За інформацією джерела, португальський клуб підпише контракт з 62-річним фахівцем на 2 сезони.

Бенфіка вже знайшла нового наставника – Судаков та Трубін можуть опинитися під керівництвом легенди

Угода між сторонами буде підписана найближчими годинами, залишилося обговорити тільки фінансові аспекти контракту щодо зарплати Моурінью і його штабу.

Моурінью почне роботу з командою вже цього тижня.

Нагадаємо, що вчора Бенфіка програла Карабаху матч 1-го туру основного етапу ЛЧ (2:3). У складі "орлів" грають українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2