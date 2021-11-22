Моурінью вручив нові кросівки автору дубля у ворота команди Шевченка
21:00 - Читать на русском
Наставник Роми Жозе Моурінью відповідально ставиться до своїх обіцянок.
Фелікс Афена-Г'ян 90+4’
90+4’ Фелікс Афена-Г'ян
Фелікс Афена-Г'ян отримав кросівки, які йому пообіцяв придбати Жозе Моурінью за дубль у ворота Дженоа (2:0).
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Португальський фахівець раніше зізнався, що подарунок обійшовся йому у 800 євро. 18-річний ганець стримано радів презенту від сеу Жозе, але на знак подяки обійняв наставника. Натомість самого Моурінью дивувало, чому лівий і правий кросівки відрізняються один від одного.
Нагадаємо, матч проти Роми став дебютним для Андрія Шевченка на посаді головного тренера Дженоа.
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