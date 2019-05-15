Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед ще пошкодує про його звільнення

Португалець Жозе Моурінью переконаний, що час ще покаже, де були заховані справжні причини провалу Манчестер Юнайтед.

Колишній тренер "червоних дияволів" натякнув на те, що в майбутньому клуб усвідомить свою помилку.

"Я не хочу говорити про Манчестер Юнайтед. У мене немає в цьому необхідності, тому що час все покаже. У колишнього тренера немає необхідності говорити про них.

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Що стосується перемоги МЮ над ПСЖ у Лізі чемпіонів, вона вийшла абсолютно несподіваною, навіть якщо згадати нашу перемогу в Турині на груповій стадії. Думаю, я знаю причини поразки ПСЖ – моментами це була тактика, моментами – психологія", – цитує Моурінью L'Équipe.

Нагадаємо, "Особливого" звільнили посеред сезону через провальні результати команди. Його наступник Уле Гуннар Сульшер не зміг виправити ситуацію в клубі, попри позитивний старт на чолі МЮ.

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