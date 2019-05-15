toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед ще пошкодує про його звільнення

15 травня 14:04 848 Читать на русском
Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед ще пошкодує про його звільнення
Жозе Моурінью / Reuters

Португалець Жозе Моурінью переконаний, що час ще покаже, де були заховані справжні причини провалу Манчестер Юнайтед.

Колишній тренер "червоних дияволів" натякнув на те, що в майбутньому клуб усвідомить свою помилку.

"Я не хочу говорити про Манчестер Юнайтед. У мене немає в цьому необхідності, тому що час все покаже. У колишнього тренера немає необхідності говорити про них.

Сульшер затвердив тренерський штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Що стосується перемоги МЮ над ПСЖ у Лізі чемпіонів, вона вийшла абсолютно несподіваною, навіть якщо згадати нашу перемогу в Турині на груповій стадії. Думаю, я знаю причини поразки ПСЖ – моментами це була тактика, моментами – психологія", – цитує Моурінью L'Équipe.

Нагадаємо, "Особливого" звільнили посеред сезону через провальні результати команди. Його наступник Уле Гуннар Сульшер не зміг виправити ситуацію в клубі, попри позитивний старт на чолі МЮ.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3628
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004221 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
18
год
:
58
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук