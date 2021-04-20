Жозе Моурінью не мав особливого бажання розмовляти з пресою після новини про звільнення.

Вже екс-керманич Тоттенхема пакував свої речі, коли на нього "напали" журналісти. Репортеру Sky Sports таки вдалося "вичавити" з "Особливого" кілька слів.

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"Чи вважаю звільнення несправедливим? Ви знаєте мене. Ви знаєте, що я не збираюся щось говорити. Відпустка? Ні, я не потребую перерви чи перезарядки батарей. Я завжди у футболі", – резюмував Моурінью.

Нагадаємо, португалець залишив Тоттенхем на сьомій сходинці АПЛ і з фіналом Кубка Ліги. Моурінью очолив "шпор" у листопаді 2019-го, однак не виграв жодного трофея.

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