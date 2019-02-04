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Моурінью впав після символічного вкидання шайби на грі КХЛ – курйоз дня

19:40 885 Читать на русском
Моурінью впав після символічного вкидання шайби на грі КХЛ – курйоз дня
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Відомий футбольний тренер Жозе Моурінью провів символічне вкидання перед початком хокейного матчу між Авангардом та петербурзьким СКА.

Після вкидання португалець не втримав рівноваги на килимовій доріжці і впав на лід. Йому допомогли піднятися гравці.

Моурінью кумедно впав в аеропорту перед матчем Англія – Іспанія – конфуз року

Нагадаємо, Моурінью в грудні минулого року покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

Теги
Світ Жозе Моурінью Жозе Моурінью футбольні курйози Відеоновини
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