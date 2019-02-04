Моурінью впав після символічного вкидання шайби на грі КХЛ – курйоз дня

Відомий футбольний тренер Жозе Моурінью провів символічне вкидання перед початком хокейного матчу між Авангардом та петербурзьким СКА.

Після вкидання португалець не втримав рівноваги на килимовій доріжці і впав на лід. Йому допомогли піднятися гравці.

Моурінью кумедно впав в аеропорту перед матчем Англія – Іспанія – конфуз року

Нагадаємо, Моурінью в грудні минулого року покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.