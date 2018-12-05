Моурінью: Влітку всі, крім Манчестер Юнайтед, посилили свій склад, але я не міг передбачити таке відставання від топ-4

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью пожалівся на відсутність підсилення у літнє трансферне вікно.

"Те відставання, яке є між нами і топ-4 – це те, чого я передбачити не міг. Я завжди намагаюся мислити позитивно, але такого відставання я не чекав.

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Влітку всі лідери, крім Манчестер Юнайтед, посилили свій склад. Так, Тоттенхем нікого не підписав, але найкраща інвестиція в майбутнє – це зберігати своїх топ-гравців, і вони це зробили", – цитує Моурінью Sky Sports.

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Після 14 турів Манчестер Юнайтед набрав 22 очки і посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від четвертого Арсенала складає 8 очок.