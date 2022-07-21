Португальский фахівець вкотре довів, що здатен створити шоу на рівному місці.

Кілька днів тому Рома у товариському матчі поступилася Спортінгу (2:3), але завдяки наставнику "вовків" про цей поєдинок говорять досі.

Моурінью набив тату трофеїв, які зробили його унікальним

Річ у тім, що відео з черговою витівкою Жозе Моурінью стало вірусним. Посеред гри 59-річний фахівець вирішив поспілкуватися з арбітром. Пояснити цю виставу дуже складно. Просто дивіться відео.

До слова, Рома планує зіграти ще три спаринги перед стартом нового сезону. Суперниками підопічних Жозе Моурінью стануть Ніцца (23 липня), Тоттенхем (30) та Шахтар (6 серпня).

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