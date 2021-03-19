Нагадаємо, "шпори" після домашньої перемоги над Динамо Загреб з рахунком 2:0 у матчі-відповіді примудрилися пропустити три "сухих" м'ячі та припинити боротьбу за перемогу в Лізі Європи. Моурінью після гри засипав суперника компліментами.

Епічний хет-трик і провал команди Моурінью у відеоогляді матчу Динамо З – Тоттенхем – 3:0

"Якщо забути про останні хвилини овертайму, коли ми нарешті почали намагатися досягти потрібного результату, то протягом всієї гри лише одна команда намагалася викластися на всі сто. Динамо залишило на полі піт, енергію, кров. У кінці були навіть сльози радості. Я повинен їх привітати.

Я тільки що вийшов з роздягальні Динамо, де привітав хлопців, і мені дуже шкода, що не моя команда виграла матч завдяки свому ставленню до справи. Футбол – це не лише гравці, які відчувають свою перевагу над іншими. Основа футболу – ставлення до справи. У цьому аспекті ми поступилися", – сказав після матчу Моурінью.

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