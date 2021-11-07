"Ми створили багато можливостей, багато напівмоментів, і коли ви опиняєтеся в небезпечних позиціях, але не віддаєте правильний останній пас, це засмучує. Ми зробили це разів 20 з такими атакуючими гравцями у складі, як Верету та Пеллегріні, але останній пас не виходив. Як можна стільки створити та не забити?

"Ми не отримали два чистих пенальті": Моурінью влаштував істерику після чергової невдачі Роми

Перший м'яч ми пропустили після стандарту, які ми відпрацьовували вчора на тренуванні, але все одно помилилися у захисті.

Ще один важливий момент – це другий гол Венеції. Тут я маю не нашкодити собі і тримати свої емоції при собі. Я міг би сказати, що ми мали багато шансів зробити рахунок 3:1, але ми вели 2:1 і тримали гру під контролем. Те, що трапилося для мене… Більше я нічого не хочу говорити. Я просто скажу, що це був дуже важливий момент матчу. От і все.

Може, одного разу я зрозумію, чому на полі відбуваються певні інциденти. Є речі, які залишаються нез'ясованими роками, але одного разу я зрозумію…", – цитує Моурінью Football Italia.

Свій другий гол Венеція забила з пенальті, причин якого сеу Жозе не зміг осягнути. Після 12-ти турів Серії А Рома розташувалась на 5-й сходинці.

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