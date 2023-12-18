"Я хочу продовжити роботу в Ромі. І якщо я залишусь у Ромі, нам доведеться серйозно подумати про обмеження фінансового фейр-плей, які в нас є, тому що, можливо, краще працювати з молодшими гравцями та давати їм деякі шанси.

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Це може дати можливість молодим гравцям, на відміну від тих, кому вже немає чого розвивати. Я хочу продовжувати свою роботу та відкритий для нового підходу", – цитує Моурінью Associated Press.

Нагадаємо, нинішній контракт Моуріньою з Ромою чинний до літа 2024 року.

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