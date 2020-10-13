Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью обурений ситуацією, в яку потрапив його підопічний у таборі національної команди.

Харрі Кейн відчув дискомфорт у бедрі минулого тижня. Спершу в збірній вважали, що пошкодження не надто серйозне, але пізніше вирішили відправити 27-річного гравця на додаткове обстеження.

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Цей факт викликав невдоволення у Тоттенхема, зокрема у Жозе Моурінью, повідомляє The Guardian. Наставник "шпор" виступає категорично проти появи Харрі Кейна у стартовому складі на матч Ліги націй проти Данії та попросив обережніше ставитись до гравця.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відповів на цю ситуацію: "Ми провели обстеження Кейна лише для того, щоб переконатися, що це м'язова втома, а не травма. Ми сподіваємося, що якщо все буде добре, то Кейн вийде в старті в середу".

Зауважимо, вже завтра, 14 жовтня, відбудеться поєдинок 4-го туру Ліги націй між Англією та Данією, початок о 21:45.

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