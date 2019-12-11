Моурінью висміяв критиків, які закидали йому невміння працювати з молоддю

Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью аргументовано поставив на місце своїх недоброзичливців.

"Скотт Мактомінай – найкращий гравець у цьому складі Манчестер Юнайтед. Рафаель Варан – один з найкращих захисників взагалі у світі. Так що так, це дуже доречна критика, ви дуже чесно критикуєте", – наводить слова Моурінью видання Sky Sports.

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Нагадаємо, шотландський півзахисник Скотт Мактомінай дебютував за "червоних дияволів" у 2017 році саме під керівництвом Жозе Моурінью і поступово став одним з основних і незамінних гравців команди. Рафаель Варан також потрапив в основну команду мадридського Реала, коли клуб тренував португальський фахівець.

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