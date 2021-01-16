"Ми жодної секунду про це не говорили. Гарет орендований до кінця нинішнього сезону. Навіть секунди ми не присвятили таким обговоренням. Ви, звичайно, в курсі, що він приїхав сюди з травмою. Якщо не помиляюся, він був травмований весь перший місяць тут. І ми поступово, граючи його в матчах Ліги Європи, допомагаємо йому набрати форму.

Тоттенхем налаштований повернути Бейла в Реал, – The Times

Груповий раунд ЛЄ за рівнем відрізняється від Прем'єр-ліги. Плей-офф – це вже інша історія. У групі ж інший рівень, інша інтенсивність, інший ритм. Тому в АПЛ він грав не так часто. А потім ще раз травмувався у грі проти Стока в Кубку ліги. Так що це непростий процес. Всі знають, що останні сезони в Реалі склалися для Бейла непросто. Так що рухаймося поступово і постараймося дати йому можливість показати себе найкращого", – цитує Моурінью AS.

Нагадаємо, Гарет Бейл загалом провів 12 матчів у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 3 голи, проте нещодавно травмувався. ЗМІ заявляють, що "шпори" не налаштовані на продовження оренди чи викуп футболіста.

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