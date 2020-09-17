"В другому таймі ми домінували навіть більше, ніж в першому, але Давінсон Санчес припустився помилки і дозволив супернику забити. У той момент нам довелося змінити схему. Локомотив завдав нам чимало проблем, вони віддалися на повну.

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Коли ми забили свій гол, я навіть не думав "сушити" гру, тому що додатковий час може принести зайві ризики, а ми були здатні натиснути і забити вдруге. Звичайно, перший гол окрилив суперника, а ми почали хвилюватися за своє майбутнє в турнірі", – наводить слова Моурінью Football London.

Додамо, що суперником Тоттенхема в третьому раунді квалфікації ЛЄ стане Шкендія.

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