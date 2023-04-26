Під час матчу Кремонезе – Рома (2:1) четвертий рефері Марко Серра образив Жозе Моурінью, після чого порекомендував головному арбітру пред'явити португальцю червону картку.

Головного тренера Роми Жозе Моурінью виправдали після того, як він вступив у суперечку з четвертим арбітром матчу з Кремонезе Марко Серрою. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Португальський наставник був вилучений і обурений рішенням головного арбітра зустрічі, який став на бік свого помічника. "Особливий" наполягав на тому, що Серра образив його і дозволив собі низку провокаційних заяв. Зокрема Серра вимовив на адресу Моурінью фрази: "Займайся своїми чортовими справами" і "Вони всі сміються над тобою, йди додому". Подібну поведінку арбітра було визнано необґрунтованою, адже Моурінью не сперечався з ним, а лише попросив пояснити, чому головний суддя ухвалив певне рішення під час гри.

Повідомляється, що тепер Федеральний суд вирішить, чи варто карати Серру. Після конфлікту з Моурінью арбітр уже був відсторонений і пропустив кілька турів, але нещодавно знову повернувся до роботи.

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