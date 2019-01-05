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Моурінью виключив повернення в Бенфіку

15:19 461 Читать на русском
Моурінью виключив повернення в Бенфіку
Жозе Моурінью / фото: BBC

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не збирається повертатись у чемпіонат Португалії. Принаймні, найближчим часом.

Жозе Моурінью відмовився очолити лісабонську Бенфіку, яка була зацікавлена у послугах португальського наставника. Екс-тренер МЮ вважає, що йому ще зарано повертатись у чемпіонат Португалії, повідомляє AS.

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Варто відзначити, що у 2000 році Моурінью вже працював головним тренером Бенфіки, проте протримався в клубі трохи більше 3 місяців, покинувши Лісабон через конфлікт з тодішнім президентом клубу. Після того португалець працював у Лейрії, Порту, Челсі (двічі), Інтері, Реалі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, днями Бенфіка звільнила Руя Віторію після серії невдалих результатів. Повідомлялось про інтерес португальців до Паулу Фонсеки.

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