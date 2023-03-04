Нагадаємо, після гри з Кремонезе у 24-му турі Серії А (1:2) головного тренера Роми дискваліфікували на 2 матчі чемпіонату за конфлікт з арбітрами. Керівництво клубу подало апеляцію, щоб скасувати рішення суддів.

Арбітра матчу Кремонезе – Рома покарають за сварку з Моурінью

Італійська федерація футболу (FIGC) ухвалила рішення призупинити дискваліфікацію Моурінью. Як повідомляє Sportmediaset, справу ще переглядатимуть, щоб найкращим чином розібрати ситуацію, яка виникла між тренером та суддівським корпусом.

Зустріч Рома – Ювентус у рамках 25-го туру Серії А відбудеться 5 березня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Рома зазнала ганебної поразки від Кремонезе, подарувавши аутсайдеру першу перемогу в сезоні – Моурінью отримав вилучення