Моурінью відзначив роль португальських тренерів на футбольній карті світу

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував перемогу свого співвітчизника Жорже Жезуша на чолі Фламенго у Кубку Лібертадорес.

"Ми не можемо заперечувати одну річ: тренер з Португалії був чемпіоном Європи, чемпіоном в Африці, а тепер ще й у Південній Америці.

Моурінью пояснив, чому не запрошуватиме Ібрагімовіча в Тоттенхем

Я дійсно португалець, але не думаю, що ми найкращі у своїй професії на весь світ. На планеті є багато хороших наставників і іншої національності.

Завдяки тому, що ми працюємо добре, ми відкриваємо двері для нових поколінь, відкриваємо можливості для молоді, і я знаю, що в світі є багато португальських тренерів. Якби я ніс за це відповідальність, я був би щасливий", – цитує Моурінью Ojogo.

Нагадаємо, сеу Жозе нещодавно повернувся до роботи після 11-місячної перерви та очолив Тоттенхем.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес