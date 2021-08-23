"Це була захоплююча гра, хоча ми зіграли недостатньо добре. Ми виглядали здорово 11 на 11, 10 на 10, але не 11 на 10. На цьому відрізку ми втратили орієнтир, і, що дивно, з великими труднощами нам давався пресинг. Втративши Дзаньйоло, ми повернулися в гру, забили другий гол, потім третій і після цього вже контролювали матч.

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Непросто когось залишати на лавці, але Шомуродов здатний грати зліва або діяти в зв'язці з Абрахамом. На даний момент ніхто з них не перебуває у такій же формі, як гравці, які працювали на передсезонній підготовці з першого дня, тому я вирішив використовувати Пеллегріні під нападником.

Шомуродов дуже небезпечний на вільних просторах, Таммі ж більше грає "стовпа", тому якщо б він навіть не втомився, я б все одно зробив цю заміну через кілька хвилин", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, Рома обіграла Фіорентину (3:1) в офіційному дебюті Жозе на посаді наставника "вовків" у Серії А. Новачки команди Абрахам та Шомурудов взяли участь у всіх голах римлян, асистувавши партнерам.

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