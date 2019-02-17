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Моурінью відвідав матч Ліги 1

18:14 263 Читать на русском
Моурінью відвідав матч Ліги 1
Жозе Моурінью / Sky Sports

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью завітав на поєдинок 25-го туру французької Ліги 1 між Ліллем і Монпельє.

Португальський фахівець продовжує оговтуватися після звільнення з Манчестер Юнайтед. "Особливий" навідався на стадіон П'єр Моруа в Ліллі, повідомляє Get French Football News.

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Відзначимо, що "доги" приймали на власному полі Монпельє. Однак, за присутності зіркового гостя перемогти не змогли. Матч завершився внічию 0:0.

Моурінью спостерігав за поєдинком із президентської ложі. Вочевидь, його запросили боси Лілля. Наразі клуб із регіону О-де-Франс очолює Крістоф Гальтьє. Команда під його керівництвом займає другу сходинку в Лізі 1.

Франція25 турЛілль Метрополь (Лілль)

Лілль - Монпельє: Неділя 17 лютого 2019

Лілль
Матч завершено
0 : 0
Монпельє
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Теги
Лілль Лілль Монпельє Монпельє Франція Жозе Моурінью Жозе Моурінью П'єр Моруа Лілль - Монпельє
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