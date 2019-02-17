Моурінью відвідав матч Ліги 1

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью завітав на поєдинок 25-го туру французької Ліги 1 між Ліллем і Монпельє.

Португальський фахівець продовжує оговтуватися після звільнення з Манчестер Юнайтед. "Особливий" навідався на стадіон П'єр Моруа в Ліллі, повідомляє Get French Football News.

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Відзначимо, що "доги" приймали на власному полі Монпельє. Однак, за присутності зіркового гостя перемогти не змогли. Матч завершився внічию 0:0.

Моурінью спостерігав за поєдинком із президентської ложі. Вочевидь, його запросили боси Лілля. Наразі клуб із регіону О-де-Франс очолює Крістоф Гальтьє. Команда під його керівництвом займає другу сходинку в Лізі 1.