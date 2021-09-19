"Я знав, що Верона наділена великою якістю, з ними важко грати, особливо після спровокованої зміною тренера психологічною реакцією, яку ми бачили сьогодні.

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Ми доклали всіх зусиль, я не можу скаржитися, але ми програли занадто багато індивідуальних дуелей. У Верони було більше інтенсивності. Тепер мені потрібно згаяти кілька годин перед відеоповторами, щоб усвідомити те, що трапилося щойно", – цитує Моурінью Football Italia.

Відзначимо, що "вовки" програли перестрілку з веронцями, попри гол Пеллегріні та автогол Іліча.

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