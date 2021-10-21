"Робота в Ньюкаслі? Я вирішив залишитися у Римі, не піду. Я підписав контракт з Ромою на три роки і не збираюся кидати своїх гравців", – цитує Моурінью журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Напередодні Ньюкасл звільнив Стіва Брюса з посади головного тренера. Через великі фінансові можливості нових власників "сорок" очікується, що клуб запросить топ-фахівця, і журналісти одразу занесли Моурінью у потенційний список кандидатів.

Після 8-ми турів Серії А Рома розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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