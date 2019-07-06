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Моурінью відмовився очолювати Гуанчжоу Евергранд

06:00 359 Читать на русском
Моурінью відмовився очолювати Гуанчжоу Евергранд
Жозе Моурінью / Reuters

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відхилив пропозицію Гуанчжоу Евергранд.

Жозе Моурінью відмовився очолити китайський клуб через сімейні причини, повідомляє The Guardian.

Моурінью натякнув на можливе повернення в Серію А

Після переговорів Жозе відмовився від пропозиції, оскільки вирішив, що переїзд в Китай заподіє потрясіння його сім'ї. Португальця також не цікавить робота в збірній. Він вважає за краще повернутися в клубний футбол, коли з'явиться відповідна можливість.

Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності лише в топ-клубі

Моурінью знаходиться без роботи з тих пір, як був звільнений з Манчестер Юнайтед в середині грудня минулого року. В англійському клубі португалець заробляв близько 16,7 млн євро на рік. Зазначається, що у Гуанчжоу Евергранд 56-річний фахівець заробляв би набагато більше.

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Теги
Світ Жозе Моурінью Жозе Моурінью Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Китай
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