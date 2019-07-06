Моурінью відмовився очолювати Гуанчжоу Евергранд

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відхилив пропозицію Гуанчжоу Евергранд.

Жозе Моурінью відмовився очолити китайський клуб через сімейні причини, повідомляє The Guardian.

Моурінью натякнув на можливе повернення в Серію А

Після переговорів Жозе відмовився від пропозиції, оскільки вирішив, що переїзд в Китай заподіє потрясіння його сім'ї. Португальця також не цікавить робота в збірній. Він вважає за краще повернутися в клубний футбол, коли з'явиться відповідна можливість.

Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності лише в топ-клубі

Моурінью знаходиться без роботи з тих пір, як був звільнений з Манчестер Юнайтед в середині грудня минулого року. В англійському клубі португалець заробляв близько 16,7 млн євро на рік. Зазначається, що у Гуанчжоу Евергранд 56-річний фахівець заробляв би набагато більше.