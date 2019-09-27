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Моурінью відхилив пропозиції кількох топ-клубів заради повернення у Реал

22:00 597 Читать на русском
Моурінью відхилив пропозиції кількох топ-клубів заради повернення у Реал
Жозе Моурінью / Getty Images

Екс-наставник низки провідних європейських клубів не полишає надії знову очолити "вершкових" – заради цього він відмовив кільком іменитим командам.

Португальський фахівець Жозе Моурінью має твердий намір повернутися у мадридський Реал, який зараз очолює Зінедін Зідан, повідомляє Goal.

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У період з травня по вересень Моурінью відхилив пропозиції Мілана, Шальке, Монако, Вольфсбурга та Лілля. У цей час 56-річний фахівець стежив за ситуацією у ПСЖ, туринському Ювентусі та мюнхенській Баварії.

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Раніше Жозе був відкритий також для роботи у лондонському Тоттенхемі, оскільки вважав, що Реал після звільнення Сантьяго Соларі запросить на пост головного тренера Маурісіо Почеттіно. Однак, у підсумку, "вершкові" обрали варіант з Зіданом.

Нагадаємо, Моурінью працював у Реалі з 2010 по 2013 роки. Останнім клубом у тренерській кар'єрі португальця на сьогодні є Манчестер Юнайтед, який він очолював до грудня 2018 року.

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