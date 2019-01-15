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Моурінью: Відхід Чеха – це велика втрата для футболу

16 січня 07:30 1 Читать на русском
Моурінью: Відхід Чеха – це велика втрата для футболу
Петр Чех та Жозе Моурінью / Фото ФК Челсі

Екс-тренер лондонського Челсі Жозе Моурінью зворушливо прокоментував рішення свого колишнього підопічного Петра Чеха щодо завершення кар'єри.

"Для мене було величезною честю бути головним тренером, який в такому ранньому віці вручив Чеху футболку з номером один.

Чех вирішив завершити кар'єру

З тих пір він постійно підтверджував своє право на неї своїми виступами, сухими матчами, титулами і професіоналізмом. Це велика втрата для футболу, але історію не можна стерти. Я вітаю Чеха з такою дивовижною кар'єрою", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, у 2004 році Чех став гравцем Челсі, в якому провів 11 років. Після цього перебрався до табору Арсенала, в якому і планує завершити кар'єру.

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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Петр Чех Петр Чех Челсі Челсі
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