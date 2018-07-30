Моурінью: Ви думаєте, що Алексіс буде щасливим з такими гравцями!?

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью став на захист Алексіса Санчеса, пояснюючи гру команди відсутністю лідерів.

"Ви хочете, щоб він був щасливий з гравцями, які зараз навколо нього? Ми не граємо тут, щоб покращити команду або динаміку. Ми граємо, щоб вижити і не мати занадто жахливі результати.

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Алексіс – єдиний атакуючий гравець, якого ми зараз маємо. У нас немає вінгерів, у нас немає нападників. Він єдиний, хто тут є, і бідна людина, яка робить усе від себе можливе, і піддається критиці тих, хто хоче чогось більшого", – цитує Моурінью goal.com.

В останньому матчі Міжнародного кубка чемпіонів Манчестер Юнайтед поступився Ліверпулю з рахунком 1:4.