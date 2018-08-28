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Моурінью: Венгер – фахівець з невдач, а я – ні

22:17 297 Читать на русском
Моурінью: Венгер – фахівець з невдач, а я – ні
Жозе Моурінью та Арсен Венгер / Фото з соцмереж

Наставник МЮ Жозе Моурінью різко відповів екс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру, який звинуватив його у страху перед невдачами.

"Арсен – фахівець з невдач, я – ні.

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Якщо припустити, що він мав рацію в тому, що я боюся провалів, то це тільки тому, що я не терпів невдач багато разів. У футболі я не боюся нічого", – цитує Моурінью видання Goal.

Нагадаємо, що в останньому турі АПЛ Манчестер Юнайтед у домашньому матчі проти Тоттенхема (0:3) допустив другої поспіль поразки і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці, після чого у ЗМІ почала з'являтись інформація про можливу відставку тренера "червоних дияволів".

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Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 3
Тоттенхем
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Теги
Англія Арсен Венгер Арсен Венгер Манчестер Юнайтед - Тоттенхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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