Моурінью: Венгер – фахівець з невдач, а я – ні

Наставник МЮ Жозе Моурінью різко відповів екс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру, який звинуватив його у страху перед невдачами.

"Арсен – фахівець з невдач, я – ні.

Керівництво Манчестер Юнайтед довіряє Моурінью та не звільнятиме його

Якщо припустити, що він мав рацію в тому, що я боюся провалів, то це тільки тому, що я не терпів невдач багато разів. У футболі я не боюся нічого", – цитує Моурінью видання Goal.

Нагадаємо, що в останньому турі АПЛ Манчестер Юнайтед у домашньому матчі проти Тоттенхема (0:3) допустив другої поспіль поразки і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці, після чого у ЗМІ почала з'являтись інформація про можливу відставку тренера "червоних дияволів".

Моурінью має залишитись, – організація фанатів Манчестер Юнайтед підтримала тренера