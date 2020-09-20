"Шпори" буквально знищили "святих" з рахунком 5:2. За лондонців чотири голи забив саме кореєць. Проте Моурінью цього видалося замало.

Покер Сона та феєрія Кейна у відеоогляді матчу Саутгемптон – Тоттенхем – 2:5

Після гри Харрі Кейн давав інтерв'ю журналістам, а португалець, проходячи повз, вдерся в ефір, щоб відзначити англійця. "Ось! Гравець матчу. Для мене саме він гравець матчу. Ви бачили чудовий командний виступ", – сказав Моурінью, вказуючи на Кейна.

Додамо, що форвард збірної Англії теж феєрив у цій грі. Кейн асистував Сону під час усіх його голів, а також сам забив один м'яч. До слова, це вперше в історії ліги, коли один гравець асистував іншому чотири рази протягом одного матчу.

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