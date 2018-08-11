Моурінью: У матчі проти Лестера мені потрібно було шість замін, а не три

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями після перемоги над Лестером в першому турі АПЛ.

"Це хороший початок Прем'єр-ліги. Хороший матч. Матч, в якому мені потрібно було шість замін, а не три. Я хотів випустити Мартіаля, але не зміг, Поль Погба не може грати 90 хвилин, Фред теж. Мені потрібно більше замін.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Було нелегко керувати грою, але я сказав гравцям, що у нас були хороші періоди, проблиски того футболу, в який ми хотіли грати. Лестер був сильним в певні моменти, але ми впоралися з цим як команда.

Важливо перемагати і грати добре. У певні періоди ми добре грали проти хорошої команди, яка витратила на трансфери більше, ніж ми. Ми повинні звикати до команд, у яких є гравці такого ж рівня, що і у нас.

Це буде важкий сезон для всіх, а не тільки для нас. У мене були плани на багато місяців вперед, але ринок закрився, і я опинився в ситуації, в якій не думав, що опинюся. Це останній раз, коли я говорю про це. Все, ринок закритий", – цитує Моурінью BBC.