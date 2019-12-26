Моурінью: Тоттенхем ніколи не стане королем трансферного ринку

Португальський наставник англійського Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував можливості "шпор" на трансферному ринку.

"Я в Тоттенхемі. Я знаю філософію клубу, проект, цілі. Знаю, що на трансферному ринку ми будемо просто реагувати на те, що може статись. Якщо якийсь гравець йде від нас, то нам треба адаптуватися до цього. Але ми ніколи не станемо королями ринку, не зможемо полювати за топ-гравцями і битися з клубами, які готові зі своєю філософією викупити футболіста і перейти до наступних важливих цілей.

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Нам потрібно поступати розумно, творчо. Я повторюю: мені подобаються ті гравці, які у мене є. Чим більше я з ними працюю, тим більше пізнаю їх, розумію їх якості та слабкі сторони. Нам потрібен час. У січні-лютому у нас буде більше можливостей, аби спробувати покращити команду", – цитує Моурінью видання Goal.

Нагадаємо, Моурінью очолив Тоттенхем 20 листопада 2019 року. До слова, після відходу з Манчестер Юнайтед в грудні 2018 року Моурінью зосередився на роботі експертом на телебаченні.

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