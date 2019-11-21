Моурінью струсоне Тоттенхем, він не повинен терпіти усіляке лайно на свою адресу, – Бербатов

Колишній нападник Тоттенхема та Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов прокоментував призначення Жозе Моурінью на посаду керманича "шпор".

"Зі своїм резюме і тією кількістю трофеїв, що він виграв у Лізі чемпіонів, Прем'єр-лізі і куди б він не пішов, Жозе не повинен терпіти всіляке лайно на свою адресу. Якщо ви проявите до нього повагу, він відповість вам тим же. Моурінью заслуговує на це, тому що він показав себе, вигравши так багато.

Моурінью визначився із першим трансфером на чолі Тоттенхема

Гравці захочуть показати йому, як вони здатні грати. Вони будуть думати, що їм потрібно проявити себе перед тренером. Жозе привнесе нові ідеї, новий спосіб гри, нові вправи на тренуваннях, і гравцям потрібно буде показати себе. Потрібно старанно працювати, і з Моурінью – це той самий випадок.

Це нове призначення. Щоразу, коли приходить новий тренер, він привносить нове життя в команду, струсоне її, гравці трохи прокинуться і почнуть проявляти себе. Футболісти Тоттенхема повинні бути натхненні, тому що вони гратимуть під керівництвом одного з найкращих тренерів у світі, це відмінна можливість для них.

Моурінью провів перше тренування біля керма Тоттенхема – відео з реакцією гравців

Призначаючи його, рада директорів, ймовірно, думала: "Куди б він не прийшов, він приносить трофеї", а "шпорам" потрібен трофей, ми постійно про це говоримо. У Моурінью є досвід, він може принести їм трофей, щоб вони змогли відчути цю перемогу, розвинути менталітет переможців і звикнути до нього", – поділився Бербатов в коментарі Goal.com.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує