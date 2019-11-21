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ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Моурінью струсоне Тоттенхем, він не повинен терпіти усіляке лайно на свою адресу, – Бербатов

10:48 243 Читать на русском
Моурінью струсоне Тоттенхем, він не повинен терпіти усіляке лайно на свою адресу, – Бербатов
Жозе Моурінью / Reuters

Колишній нападник Тоттенхема та Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов прокоментував призначення Жозе Моурінью на посаду керманича "шпор".

"Зі своїм резюме і тією кількістю трофеїв, що він виграв у Лізі чемпіонів, Прем'єр-лізі і куди б він не пішов, Жозе не повинен терпіти всіляке лайно на свою адресу. Якщо ви проявите до нього повагу, він відповість вам тим же. Моурінью заслуговує на це, тому що він показав себе, вигравши так багато.

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Гравці захочуть показати йому, як вони здатні грати. Вони будуть думати, що їм потрібно проявити себе перед тренером. Жозе привнесе нові ідеї, новий спосіб гри, нові вправи на тренуваннях, і гравцям потрібно буде показати себе. Потрібно старанно працювати, і з Моурінью – це той самий випадок.

Це нове призначення. Щоразу, коли приходить новий тренер, він привносить нове життя в команду, струсоне її, гравці трохи прокинуться і почнуть проявляти себе. Футболісти Тоттенхема повинні бути натхненні, тому що вони гратимуть під керівництвом одного з найкращих тренерів у світі, це відмінна можливість для них.

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Призначаючи його, рада директорів, ймовірно, думала: "Куди б він не прийшов, він приносить трофеї", а "шпорам" потрібен трофей, ми постійно про це говоримо. У Моурінью є досвід, він може принести їм трофей, щоб вони змогли відчути цю перемогу, розвинути менталітет переможців і звикнути до нього", – поділився Бербатов в коментарі Goal.com.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Дімітар Бербатов Дімітар Бербатов
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