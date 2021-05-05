Новина про прихід Моурінью у Рому у наступному сезоні став несподіванкою не тільки для футбольної спільноти. Авіакомпанія Ryanair одразу запропонувала для португальця дешеві перельоти у Рим, підкресливши останні "успіхи" Моурінью у Тоттенхемі.

Моурінью офіційно очолить Рому

"Жозе буде радий дізнатися, що зараз ми літаємо з Лондона до Риму за ціною всього від 14,99 фунтів стерлінгів. Оскільки він не завоював трофеїв у Тоттенхемі, ми очікуємо, що ручного багажу буде достатньо для цього польоту", – йдеться у Twitter Ryanair.

Нагадаємо, кілька тижнів тому "шпори" достроково припинили співпрацю з португальським фахівцем.

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