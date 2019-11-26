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Моурінью став першим тренером, який виводив три англійські команди на матч Ліги чемпіонів

22:17 96 Читать на русском
Моурінью став першим тренером, який виводив три англійські команди на матч Ліги чемпіонів
Жозе Моурінью / Сайт Тоттенхема

Матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса дозволив головному тренеру Тоттенхема Жозе Моурінью встановити унікальне досягнення.

45+1’ Деле Аллі
 
Юссеф Ель-Арабі 6’
Рубен Семеду 19’
6’ Юссеф Ель-Арабі
19’ Рубен Семеду
45+1’ Деле Аллі

Одіозний португалець став першим наставником, який працював у головному турнірі Європи з трьома різними англійськими командами, інформує Opta.

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Перед "шпорами" Моурінью встиг виступити в Лізі чемпіонів з Челсі та Манчестер Юнайтед, однак жоден з цих клубів він не привів до перемоги. Два свої "вухаті" 56-річний фахівець здобув з Порту (сезон 2003/04) та Інтером (2009/10).

Нагадаємо, Моурінью очолив Тоттенхем 20 листопада і вже встиг успішно стартувати в АПЛ – перемога 3:2 у грі проти Вест Хема.

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Ліга чемпіонів Тоттенхем - Олімпіакос Тоттенхем Тоттенхем Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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