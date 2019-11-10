Моурінью спрогнозував переможця АПЛ

Зірковий португальський тренер Жозе Моурінью поділився очікуваннями від центрального матчу євровікенду Ліверпуль – Манчестер Сіті.

"Клопп такого не скаже, а я скажу: перевагу в дев'ять очок дуже хороша команда не повинна втратити. Якщо Ліверпуль сьогодні переможе, він виграє чемпіонат, хоча і Ман Сіті здатний на переможні серії, а червоні схильні до спаду гри.

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Нічия – буде хорошим результатом для Манчестер Сіті і поганим для Ліверпуля. На Енфілді Ліверпуль влаштує тільки перемога", – цитує португальця Daily Mail.

Перед центральним матчем 12-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 6 очок.

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