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ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЮВЕНТУС - МІЛАН

Моурінью спрогнозував переможця АПЛ

17:42 502 Читать на русском
Моурінью спрогнозував переможця АПЛ
Жозе Моурінью та Юрген Клопп / Фото Reuters

Зірковий португальський тренер Жозе Моурінью поділився очікуваннями від центрального матчу євровікенду Ліверпуль – Манчестер Сіті.

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
 
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах

"Клопп такого не скаже, а я скажу: перевагу в дев'ять очок дуже хороша команда не повинна втратити. Якщо Ліверпуль сьогодні переможе, він виграє чемпіонат, хоча і Ман Сіті здатний на переможні серії, а червоні схильні до спаду гри.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ

Нічия – буде хорошим результатом для Манчестер Сіті і поганим для Ліверпуля. На Енфілді Ліверпуль влаштує тільки перемога", – цитує португальця Daily Mail.

Перед центральним матчем 12-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 6 очок.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ліверпуль - Манчестер Сіті
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