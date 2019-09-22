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Моурінью спрогнозував, на якій позиції Манчестер Юнайтед завершить сезон в АПЛ

18:40 666 Читать на русском
Моурінью спрогнозував, на якій позиції Манчестер Юнайтед завершить сезон в АПЛ
Жозе Моурінью / Getty

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, що для команди буде успіхом у сезоні 2019/20.

"Збоку мені видається, що вони фінішують між четвертим і шостим місцями. Не думаю, що вони здатні боротися за топ-2.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Однак для них хорошим досягненням буде фініш в топ-4 і повернення в Лігу чемпіонів", – сказав Моурінью в ефірі каналу Sky Sports.

У матчі 6 туру АПЛ Манчестер Юнайтед поступився на виїзді Вест Хему (0:2), а один з голів забив Андрій Ярмоленко.

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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