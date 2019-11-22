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Моурінью спрогнозував, коли Тоттенхем зможе виграти АПЛ

06:00 132 Читать на русском
Моурінью спрогнозував, коли Тоттенхем зможе виграти АПЛ
Тоттенхем / ФК Тоттенхем

Новопризначений наставник лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив шанси своєї команди на перемогу у чемпіонаті Англії.

"Ми не зможемо виграти Прем'єр-лігу у цьому сезоні. Не кажу, що ми виграємо її наступного сезону, але ми можемо це зробити", – наводить слова Моурінью видання Sky Sports.

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До слова, Тоттенхем з моменту заснування у 1882 році двічі ставав чемпіоном Англії: вперше команді це вдалося у сезоні-1950/51, а вдруге – рівно через 10 років.

У поточному сезоні лондонці з 14-ма пунктами посідають 14-ту сходинку в АПЛ.

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Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем Тоттенхем Англія
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