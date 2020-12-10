"Звичайно, тепер Манчестер Юнайтед став одним з головних фаворитів на перемогу в Лізі Європи. Команди, які вилітають з Ліги чемпіонів, завжди сильні. Вони зазвичай вищі, ніж рівень Ліги Європи.

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Манчестер Юнайтед – один з топ-клубів. Їх група була дуже складною – ПСЖ, Манчестер і РБ Лейпциг", – цитує Моурінью Manchester Evening News.

Нагадаємо, Юнайтед фінішував третім у групі ЛЧ і виступатиме весною у плей-офф Ліги Європи.

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