Моурінью спробував виправдати виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів
Екс-тренер МЮ, а нині наставник Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував поразку манкуніанців від РБ Лейпциг (2:3) у вирішальному матчі ЛЧ.
"Звичайно, тепер Манчестер Юнайтед став одним з головних фаворитів на перемогу в Лізі Європи. Команди, які вилітають з Ліги чемпіонів, завжди сильні. Вони зазвичай вищі, ніж рівень Ліги Європи.
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Манчестер Юнайтед – один з топ-клубів. Їх група була дуже складною – ПСЖ, Манчестер і РБ Лейпциг", – цитує Моурінью Manchester Evening News.
Нагадаємо, Юнайтед фінішував третім у групі ЛЧ і виступатиме весною у плей-офф Ліги Європи.
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