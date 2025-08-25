Український голкіпер Реала Андрій Лунін дав свою відповідь на пропозицію приєднатися до Фенербахче, повідомляє видання Fotomaç.

Дублер Тібо Куртуа отримав щедру пропозицію від турецького гранда, який очолює Жозе Моурінью. Фенербахче зробив Луніна своєю головною ціллю на літнє трансферне вікно, проте Андрій все ж відмовив "жовтим канаркам", адже бажає залишитися в Реалі, чекаючи на свій шанс в основі.

Нагадаємо, що контракт 26-річного воротаря збірної України з Реалом чинний до 2030 року. В сезоні 2024/25 Лунін зіграв за "бланкос" лише 14 матчів у всіх турнірах.

