Моурінью спокушає Луніна щедрою пропозицією – українець зробив вибір
Фенербахче серйозно зацікавлений у послугах Андрія Луніна з Реала.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін дав свою відповідь на пропозицію приєднатися до Фенербахче, повідомляє видання Fotomaç.
Лунін відреагував на перемовини Куртуа і Реала щодо нового контракту: "Я збираюся віддати все"
Дублер Тібо Куртуа отримав щедру пропозицію від турецького гранда, який очолює Жозе Моурінью. Фенербахче зробив Луніна своєю головною ціллю на літнє трансферне вікно, проте Андрій все ж відмовив "жовтим канаркам", адже бажає залишитися в Реалі, чекаючи на свій шанс в основі.
Нагадаємо, що контракт 26-річного воротаря збірної України з Реалом чинний до 2030 року. В сезоні 2024/25 Лунін зіграв за "бланкос" лише 14 матчів у всіх турнірах.
