"У мене поки немає новин щодо нового контракту Сона, але я вірю і йому, і Деніелу Леві (президенту Тоттенхема – прим.).

Ліверпуль – Тоттенхем: Моурінью не вважає кадрові втрати мерсисайдців катастрофічними – у тренера свій головний біль

Я знаю, що Сон хоче залишитися в команді до кінця кар'єри, тому вірю, що він підпише нову угоду, але не вимагаю цього прямо зараз – поки що невідповідний момент для цього", – наводить Goal слова Моурінью.

Зауважимо, кореєць перебрався у Тоттенхем у 2015 році з Байєра. У поточному сезоні в його активі 19 матчів у всіх турнірах, в яких він показав шалену результативність – 13 голів та 7 асистів. Контракт Сон Хин Міна та "шпор" розрахований аж до літа 2023-го.

Виклик Маліновським для Роналду, нова дуель Клоппа та Моурінью, Баварія прийме іспит непереможних: топ-5 матчів мідвіку