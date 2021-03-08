"Коли пропускаєш на останній хвилині першого тайму, є тенденція заходити в роздягальню з поганими відчуттями і починати другий тайм, шкодуючи про пропущений гол.

Результативний перформанс Бейла та Кейна у відеоогляді матчу Тоттенхем – Крістал Пелас – 4:1

Те, як команда почала другий тайм, показує, що команда задоволена, грає краще, не відчуває негативного тиску. Це був хороший тиждень для нас. Наступного тижня у нас буде вирішальний матч в Лізі Європи і дербі з Арсеналом. Немає нічого кращого, ніж набрати всі дев'ять очок цього тижня.

У перерві я сказав гравцям, що дуже радий пропущеному голу. Вони думали, що я збожеволів. Це було підтвердженням для гравців, що якщо ви втрачаєте контроль і починаєте здавати, то суперники зроблять один, два, три навіси, і утримати сухий рахунок буде важко.

Рахунок 1:1 поставив нас в становище, в якому ми повинні були йти вперед. Через відчуття після першого тайму все йшло так, що після забитого м'яча ми продовжили атакувати, а не сіли в захист. Думаю, я передав це почуття гравцям. Вони були розслаблені і налаштовані оптимістично", – наводить слова Моурінью BBC Sport.

Нагадаємо, Тоттенхем розбив Крістал Пелас завдяки дублям Бейла та Кейна, що дозволило "шпорам" піднятись 6 місце.

Тоттенхем завдяки дублям Бейла та Кейна знищив Крістал Пелас, Ліверпуль вшосте поспіль програв на Енфілді