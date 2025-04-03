Моурінью схопив тренера Галатасарая за ніс просто на полі – відео несподіваної реакції опонента
Жозе Моурінью знову опинився в центрі уваги через свою поведінку після матчу 1/4 фіналу Кубка Туреччини (1:2).
Кубок Туреччини, чвертьфінал
Фенербахче – Галатасарай – 1:2
Голи: Шиманскі, 45+2 – Осімхем, 10, 27 (пен.)
Поразка викликала емоційний вибух у португальського тренера, який після фінального свистка підійшов до Окана Бурука та схопив його за ніс. Легендарний тренер отримав за це червону картку.
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Реакція наставника Галатасарая була миттєвою – він впав на газон, тримаючись за обличчя. Інцидент лише додав напруги у протистояння двох принципових суперників.
Моурінью очолив Фенербахче влітку та намагається повернути клубу лідерські позиції. До цього він працював у таких грандах, як Бенфіка, Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Рома.
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