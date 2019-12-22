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Моурінью саркастично відреагував на вилучення Сона

22 грудня 23:23 360 Читать на русском
Моурінью саркастично відреагував на вилучення Сона
Жозе Моурінью / CNN

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью у своїй манері прокоментував скандальний епізод в поєдинку проти Челсі (0:2).

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

"Червона Сона – це дурість. Суддя на полі і судді з бригади VAR не розібралися в епізоді. Рюдігер, висловлючись м'яко та коректно, повівся дуже хитро. Ну молодець. Якби арбітр відразу показав гравцеві Челсі заслужену жовту за те, що він зробив із Соном – не було б жодної реакції від нашого гравця.

Перемога Лемпарда над Моурінью за допомогою екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Тоттенхем – Челсі – 0:2

В результаті Сонні зараз плаче – так, він дуже болісно реагує на несправедливість. Рюдігеру можу побажати тільки якнайшвидшого одужання – у нього ж перелом ребер, так? Нехай одужує", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, що Челсі переграв Тоттенхем (2:0), а Сон Хин Мін отримав червону картку за відмашку ногою в бік Рюдігера після падіння корейця.

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