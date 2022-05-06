Наставник Роми Жозе Моурінью не стримував емоцій після перемоги над Лестером у матчі-відповіді півфіналу ЛК.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "джалороссі" 1:0 на Стадіо Олімпіко й 2:1 за сумою двох матчів. 59-річний португалець не стримався й заридав від щастя. До нього одразу ж прибігли помічники й почали підбадьорювати.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq — Xav Salazar (@XavsFutbol) May 5, 2022

На післяматчевій пресконференції Моурінью був не менш емоційним. "Я дуже втомився та хочу додому! Це перемога нашої сім'ї. Не тільки тієї її частини, що була на полі та на лавці, а й всього стадіону. Емпатія, почуття приналежності – наше головне досягнення.

Ми провели видатний матч. Хтось може вважати інакше, але коли у вашого воротаря 2 сейви за 120 хвилин у матчі проти команди АПЛ, яка має таку атакувальну міць, це означає успіх. Хлопці заслуговують на все це. Ми мали фантастичний шлях до фіналу, доводилося втрачати очки в Серії А, але тепер ми у фіналі й хочемо його виграти.

Рекорд Моурінью у відеоогляді матчу Рома – Лестер – 1:0

Якщо дозволите, я хотів би передати послання своєму другові, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотті з Реала – прим.). Виграймо разом у фіналах", – цитує Моурінью Football Italia.

У вирішальному матчі першого в історії розіграшу Ліги конференцій Рома зіграє проти Фейєнорда, зустріч відбудеться 25 травня у Тірані. Для римлян цей фінал євротурніру буде першим з 1991 року.

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