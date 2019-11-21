Моурінью розповів про трансферні цілі Тоттенхема

Новий наставник лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив кадровий підбір футболістів у його команді.

"Подарунок на Різдво у вигляді нових гравців? Найкращий подарунок – це футболісти, які знаходяться в клубі зараз. Мені не потрібні нові гравці, я задоволений поточним складом, він дуже хороший. Мені лише потрібен час, аби краще з ними познайомитися і дізнатися про них все.

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Я знаю цих футболістів, тому що багато разів грав проти них, але цього недостатньо для роботи. Не хочу робити в Тоттенхемі великі зміни. Я поважаю роботу, яку попередній штаб проводив протягом п’яти з половиною років", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Моурінью очолив лондонський клуб 20 листопада – контракт з 56-річним португальським фахівцем укладений до кінця сезону-2022/23. Попередній тренер, Маурісіо Почеттіно, керував командою з 2014 року. Після дванадцяти турів Тоттенхем набрав 14 очок і займає 14-е місце у турнірній таблиці АПЛ.

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