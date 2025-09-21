"Якщо ви запитаєте мене, чи є Порту одним з найбільших клубів світу, я відповім – так. Порту – клуб-гігант? Так. Я приїхав у Бенфіку не для того, щоб роздратувати або засмутити Порту. Я прийшов сюди, щоб насолоджуватися роботою у великому клубі з великими амбіціями. Сподіваюся, вони не сердяться і не зляться на мене.

Після приходу в Бенфіку я розмовляв з президентом Порту і своїм колишнім асистентом Андре Віллаш-Боашем і Фредеріку Варандашем, президентом Спортінга. Те, що я став тренером Бенфіки, не означає, що я прийшов воювати.

Чи думаю я, що мені знову влаштують овації на стадіоні Порту Драгау? Очевидно, що ні. Порту – величезна частина моєї історії, а я – частина Порту. Вболівальники влаштували мені фантастичний прийом, якого, думаю, я заслужив, але ми – вороги протягом 90 хвилин, вороги на полі – і нічого більше. Порту хоче перемогти, і я хочу перемогти. Більше нічого", – наводить слова Моурінью A Bola.

Нагадаємо, Жозе Моурінью підписав контракт з "орлами" до 30 червня 2027 року. У 2002-2004 рр. португалець тренував Порту.

