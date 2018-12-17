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Моурінью розповів, чому Погба не зіграв проти Ліверпуля

11:37 494 Читать на русском
Моурінью розповів, чому Погба не зіграв проти Ліверпуля
Поль Погба і Жозе Моурінью / Фото: Sky Sports

На думку наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, інші виконавці перебувають у хорошій формі.

"Чи претендував Погба на місце в стартовому складі? Ні. Зараз я задоволений Матічем, Лінгардом і Еррерою.

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Не думаю, що Лукаку провів поганий матч. Він наполегливо боровся, добре пересувався і створив момент з голом. Іноді Ромелу не найкращим чином робить перший дотик і втрачає багато м'ячів, але сьогодні цього не було. Він розвивається. Лукаку показав хорошу гру в зустрічі з Фулхемом, але матч з Ліверпулем був дуже важким", – цитує Моурінью Goal.com.

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Англія17 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Поль Погба Поль Погба
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