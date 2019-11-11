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Моурінью розповів, чого можна очікувати від роботи Лемпарда в Челсі

17:10 60 Читать на русском
Моурінью розповів, чого можна очікувати від роботи Лемпарда в Челсі
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Колишній тренер Челсі Жозе Моурінью висловив думку про роботу нинішнього наставника команди Френка Лемпарда.

"Я вважаю, що Френк проробляє фантастичну роботу. Молоді хлопці чудово влилися в команду до таких досвідчених і висококласних хлопців, як Вілліан і Канте.

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Лемпард робить неймовірно багато. Але клуб двічі програв Манчестер Юнайтед і поступився вдома Ліверпулю в Прем'єр-лізі. Челсі пропустив чотири голи від Аякса, і мені буде дуже цікаво подивитися, як вони покажуть себе на Етіхад.

Мені буде цікаво поспостерігати, чи знайшли вони цей баланс між красивим футболом, в який вони грають, і прагматизмом, який повинен бути у кожної команди, щоб грати проти найкращих команд.

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Коли вони знайдуть його, думаю, у них є чудова команда на майбутнє. Я не вірю, що вони закінчать сезон на другому місці, але я вірю, що вони закінчать сезон в топ-4", – сказав Моурінью в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, у 12 стартових турах АПЛ Челсі набрав 26 очок. Наразі команда Френка Лемпарда посідає третє місце в турнірній таблиці, поступаючись другому Лестеру лише за додатковими показниками.

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Челсі Челсі Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Френк Лемпард Френк Лемпард
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