Моурінью розповів, чи буде святкувати перемогу над Челсі на Стемфорд Брідж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував свої емоції перед матчем 9 туру АПЛ проти Челсі.

"Для мене це ще одна гра. Не думаю, що буду святкувати як божевільний гол або перемогу моєї команди на Стемфорд Брідж.

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Буду намагатися завжди контролювати себе і поважати стадіон і уболівальників, адже це був мій стадіон та мої фанати протягом багатьох років. Щоб зробити щось подібне, мені довелося б втратити емоційний контроль, а це непросто.

Я думаю, що завжди буду розуміти, де знаходжуся, на якому стадіоні, і яка публіка на трибунах. Крім того, зустріч з Челсі буде просто черговим матчем для мене. Я хочу добре працювати для своїх гравців, своєї команди і своїх уболівальників", – передає слова Моурінью Sky Sports.

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед відбудеться 20 жовтня о 14:30 за київським часом.

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