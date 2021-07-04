Рома та Марсель домовилися про оренду 23-річного турка, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Влітку наступного року провансальці зобов'язані викупити Дженгіза за 8,4 млн євро. Також Рома матиме 20% від наступного трансферу футболіста.

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Варто зауважити, що Ундер минулий сезон також провів у оренді. Паулу Фонсека відпустив його в Лестер. З приходом на тренерський місток Жозе Моурінью ситуація для футболіста не змінилася. Очікується, що згодом "вовки" попрощаються ще з низкою гравців, які не потрібні тренерському штабу.

До слова, Рома купила Ундера влітку 2017-го за понад 14 млн євро. Відтоді турок зіграв за римлян 88 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 12 результативних передач.

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