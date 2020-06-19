Моурінью розкрив трансферні плани Тоттенхема – фанати будуть розчаровані

Керманич "шпор" не очікує гучних підписань у літнє трансферне вікно.

Жозе Моурінью визнав, що Тоттенхем не може сперечатися у товщині гаманця з грандами Прем'єр-ліги. Клуб влітку обмежиться лише кількома придбаннями.

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"У кожного клубу є своя певна філософія та підхід. Не думаю, що Тоттенхем витратить значні суми. Ми будемо врівноваженими у трансферних питаннях. Водночас ми розуміємо, що перебуваємо в одній лізі з клубами, які витрачатимуть великі гроші. Але ми орієнтуємося лише на себе.

Очікую, що ми зробимо кілька невеликих, але важливих підписань і станемо сильнішими на двох-трьох позиціях. Втім, наразі я не думаю про трансфери, позаяк зосереджений на 9-ти матчах, які ми маємо зіграти до завершення чемпіонату", – цитує Моурінью Goal.com.

До слова, після 29-ти турів Тоттенхем посідає лише 8 місце в АПЛ. Відставання від зони ЛЧ складає 8 пунктів.

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